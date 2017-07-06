Умерла писательница Ирина Ратушинская

Ирина Ратушинская в 1982 году была осуждена за антисоветскую агитацию на семь лет колонии строгого режима. Ее дело получило международный резонанс; в 1986 году она была досрочно освобождена, после чего уехала из СССР. В Россию она вернулась в конце 1990-х.

О времени, проведенном в заключении, Ратушинская написала книгу «Серый — цвет надежды». Она автор нескольких книг стихов и романов, в том числе «Одесситы» и «Тень портрета». Ратушинская также известна как сценарист телесериалов, в том числе «Возвращение Мухтара» и «Таксистка».