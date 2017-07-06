Министр образования объявила о реформе школ. Их передадут от муниципальных властей региональным

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева объявила о планах проведения масштабной реформы школьного образования, предусматривающей передачу школ от муниципальных властей к региональным.

Нынешняя система, когда школы подчиняются муниципальным властям, неэффективна и требует перемен, в частности, для укрепления вертикали управления с Минобрнауки во главе, заявила Васильева на заседании комитета Госдумы РФ по образованию и науки.

«Трудно себе представить, что 44 тысячи школ никоим образом министерству образования и науки не подчиняются. Также они не подчиняются региону», — отметила министр.

Переподчинение школ, по мнению Васильевой, также позволит создать единое образовательное пространство — привести образовательные программы в разных населенных пунктах в соответствие с теми, что разрабатываются на федеральном уровне.

«Я позволю себе такой термин произнести — „государственные школы“. То есть возвращение школ в государство и выстраивание государственного управления, потому что сейчас школы вне государственной опеки и заботы», — сказала министр.

Васильева добавила, что реформу планируется начать с «пилотного проекта», о готовности участвовать в котором уже объявили 16 регионов.

Школьная реформа, добавила министр образования, потребует внесения изменений в законодательство. Глава комитета Госдумы по образованию и науки Вячеслав Никонов, в свою очередь сообщил, что депутаты готовы совместно с Минобрнауки разрабатывать соответствующие поправки.