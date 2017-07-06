Комитет Госдумы решил отклонить законопроект Мизулиной о запрете бэби-боксов

Комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал отклонить законопроект сенатора Елены Мизулиной о запрете . Это означает, что большинство депутатов, скорее всего, проголосуют против него в первом чтении.

Еще один законопроект, который позволил бы регионам самостоятельно решать, устанавливать или нет бэби-боксы, вернули на доработку его авторам из Госдумы и Совета Федерации.

Как отмечает «Интерфакс», запрет бэби-боксов ранее поддержала министр здравоохранения Вероника Скворцова, поскольку «негативы и риски перевешивают позитив». Против законопроекта выступала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.