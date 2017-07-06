Генпрокуратура потребовала заблокировать «Спутник и погром»

Обновление. На сайте «Спутника и погрома» появилось заявление, что ресурс переедет на новый адрес и, возможно, будет переименован в «Путин и Медведев» или «Генпрокуратура (Украины, Казахстана, Белоруссии и России)».

Генеральная прокуратура потребовала заблокировать сайт «Спутник и погром» как ресурс «националистического толка». Соответствующее распоряжение направлено в Роскомнадзор.

Вместе со «Спутником и погромом» в реестр запрещенных сайтов будут добавлены «Русский сектор», «Правый взгляд» и другие, говорится в сообщении ведомства. Всего в требовании о блокировке указаны шесть сайтов, но их список не приводит ни Генпрокуратура, ни Роскомнадзор.

«Указанные ресурсы пропагандируют идеи национальной и религиозной розни, что формирует угрозы общественной безопасности, побуждает к экстремизму», — отметили в Генпрокуратуре.

В реестре Роскомнадзора сказано, что ограничение доступа к «Спутнику и погрому» введено с 5 июля.