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Генпрокуратура потребовала заблокировать «Спутник и погром»

Генпрокуратура РФ
06:39, 6 июля 2017
Надежный источник
Обновление. На сайте «Спутника и погрома» появилось заявление, что ресурс переедет на новый адрес и, возможно, будет переименован в «Путин и Медведев» или «Генпрокуратура (Украины, Казахстана, Белоруссии и России)».

Генеральная прокуратура потребовала заблокировать сайт «Спутник и погром» как ресурс «националистического толка». Соответствующее распоряжение направлено в Роскомнадзор.

Вместе со «Спутником и погромом» в реестр запрещенных сайтов будут добавлены «Русский сектор», «Правый взгляд» и другие, говорится в сообщении ведомства. Всего в требовании о блокировке указаны шесть сайтов, но их список не приводит ни Генпрокуратура, ни Роскомнадзор.

«Указанные ресурсы пропагандируют идеи национальной и религиозной розни, что формирует угрозы общественной безопасности, побуждает к экстремизму», — отметили в Генпрокуратуре.

В реестре Роскомнадзора сказано, что ограничение доступа к «Спутнику и погрому» введено с 5 июля.

Также установлены многочисленные материалы, оправдывающие деятельность запрещенных на территории Российской Федерации организаций «Правый Сектор», «Исламское государство Ирака и Леванта», «Джебхат ан-Нусра» и других террористических группировок, воюющих на территории Сирии.

Генпрокуратура РФ
Сайт «Спутник и погром» — развитие одноименного паблика «ВКонтакте», созданного Егором Просвирниным в 2012 году. Сообщество изначально позиционировалось как националистическое. Оно известно, в частности, тем, что в 2014 году, по утверждению Просвирнина, на собранные средства купило БТР для пророссийских сепаратистов в Донбассе.
По данным SimilarWeb, в июне 2017 года у «Спутника и погрома» было 1,4 миллиона посетителей.

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