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Московское метро призвало пассажиров отказаться от поездок в часы пик

РИА Новости
08:17, 5 июля 2017
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В Московском метрополитене стали появляться таблички с призывом отказаться от поездок в часы пиковой загрузки. Об этом рассказал первый замглавы метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Он заметил, что на табличках указаны часы пик, а пассажиры могут сами принять решение — ехать им куда-то в это время или нет. Первый такой плакат появился на «Лермонтовском проспекте».

Латыпов также напомнил, что в метро Лондона введен особый тариф для времени пиковой загрузки. Это, по словам представителя московского метро, позволило сократить пассажиропоток. Будут ли в Москве внедрять такую же систему, Латыпов не уточнил.

Обновление. В твиттере Московского метрополитена заявили, что информация о призывах остаться отказаться от поездок не соответствует действительности, и призвали СМИ «не гоняться за яркими заголовками».

«Сейчас на станциях уже размещаются плакаты с указанием пиковой загрузки поездов с тем, чтобы пассажиры сами рассчитывали, когда именно им лучше поехать в подземке», — сказал Латыпов.

РИА Новости
Ранее московские власти периодически призывали горожан отказаться от поездок на машинах и пересесть на общественный транспорт в то время, когда дороги особенно загружены.
Весной 2017 года такое предупреждение было объявлено на все лето, поскольку в столице началось благоустройство центральных улиц.

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