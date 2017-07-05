Московское метро призвало пассажиров отказаться от поездок в часы пик

В Московском метрополитене стали появляться таблички с призывом отказаться от поездок в часы пиковой загрузки. Об этом рассказал первый замглавы метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Он заметил, что на табличках указаны часы пик, а пассажиры могут сами принять решение — ехать им куда-то в это время или нет. Первый такой плакат появился на «Лермонтовском проспекте».

Латыпов также напомнил, что в метро Лондона введен особый тариф для времени пиковой загрузки. Это, по словам представителя московского метро, позволило сократить пассажиропоток. Будут ли в Москве внедрять такую же систему, Латыпов не уточнил.

Обновление. В твиттере Московского метрополитена заявили, что информация о призывах остаться отказаться от поездок не соответствует действительности, и призвали СМИ «не гоняться за яркими заголовками».