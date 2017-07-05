Собянин объявил фейком новости о призывах не ездить в метро в час пик. В метро говорили о «мотивации» пассажиров

Мэр Москвы Сергей Собянин обвинил СМИ в распространении фейковых новостей о том, что метро призывает пассажиров не ездить в час пик.

По словам Собянина, метро просто повесит информацию о том, когда наблюдается пиковая загрузка. Ранее его заместитель Максим Ликсутов заявил, что «самый разумный способ передвижения в часы пик — исключительно городской транспорт», частью которого является метро.

Поводом для выступления Собянина стали новости о высказывании первого замглавы московского метро по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова.

«Мы сейчас рассматриваем возможность мотивации более мягкими способами, чтобы переводить людей на „вне пик“. Где-то мы размещаем плакаты с загрузкой поездов по часам, со стрелками, когда загружены поезда», — заявил Латыпов.

Что именно Латыпов имел в виду под «мотивацией» ни московское метро, ни мэрия не пояснили.