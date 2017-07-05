Минюст перечислил признаки самозанятых граждан

Минюст РФ опубликовал на портале проектов правовых актов законопроект, предполагающий закрепление в законе «О занятости населения в Российской Федерации» определения самозанятых граждан.

Согласно документу, самозанятыми должны считаться граждане, которые «самостоятельно на свой риск» оказывают услуги или выполняют работы для физических лиц «для систематического получения прибыли», причем эта деятельность должна быть основана «исключительно на личном трудовом участии».

Самозанятые граждане должны быть старше 16 лет и не могут быть зарегистрированы как индивидуальные предприниматели. Четвертым критерием названо предоставление «уведомления об осуществлении указанной деятельности» в налоговую службу.