Минюст перечислил признаки самозанятых граждан
Минюст РФ опубликовал на портале проектов правовых актов законопроект, предполагающий закрепление в законе «О занятости населения в Российской Федерации» определения самозанятых граждан.
Согласно документу, самозанятыми должны считаться граждане, которые «самостоятельно на свой риск» оказывают услуги или выполняют работы для физических лиц «для систематического получения прибыли», причем эта деятельность должна быть основана «исключительно на личном трудовом участии».
Самозанятые граждане должны быть старше 16 лет и не могут быть зарегистрированы как индивидуальные предприниматели. Четвертым критерием названо предоставление «уведомления об осуществлении указанной деятельности» в налоговую службу.
Работа по определению правового статуса самозанятых граждан идет в рамках реализации поручений президента Владимира Путина, данных во время послания Федеральному собранию РФ. Тогда он велел «четко определить правовой статус самозанятых граждан, дать им возможность нормально, спокойно работать».
В ноябре 2016 года был принят закон о двухлетних налоговых каникулах для отдельных категорий самозанятых: домработниц, сиделок и репетиторов. Это стало частью кампании по выводу из тени доходов россиян, которые работают на себя. В мае стало известно, что за три месяца действия программы зарегистрировались 40 человек.