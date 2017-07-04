Украинской компании пригрозили уголовным делом за «дыру», через которую разослали вирус Petya

Украинские правоохранительные органы собираются возбудить уголовное дело против компании M.E.Doc, серверы которой использовали для распространения вируса-вымогателя Petya в июне 2017 года. Об этом заявил глава украинской киберполиции Сергей Демидюк.

Он заметил, что компанию еще до заражения вирусом неоднократно предупреждали об уязвимости их сетей. «Они знали об этом», — сказал Демидюк.

Эксперт в области компьютерной безопасности Джонатан Николс рассказал, что M.E.Doc использовала файловые серверы с устаревшим незащищенным ПО.

В самой M.E.Doc сначала заявляли, что они не имеют отношения к распространению вируса, но потом сообщили, что сотрудничают с властями страны.