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Депутатам Госдумы в три раза увеличили расходы на транспорт. До 830 тысяч рублей в год

РБК
05:15, 4 июля 2017
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Депутатам Госдумы увеличили расходы на транспорт в командировках с 300 тысяч до 830 тысяч рублей в год. Соответствующее решение, как стало известно РБК, в конце июня принял комитет Госдумы по регламенту.

Дополнительные средства на транспортные расходы на общую сумму около 200 миллионов рублей, рассказал изданию источник в аппарате Госдуме, были выделены за счет статьи в бюджете 2017 года на экспертно-аналитическую работу. По его словам, эти средства Госдума не успела потратить за полгода и, чтоб они не пропали, их направили на транспорт.

Ранее, напоминает РБК, депутаты могли рассчитывать на компенсацию транспортных расходов только в региональную неделю, которая проходит раз в месяц.

Однако в конце 2016 года депутаты обратились к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой отменить это правило, указав, что посещать регионы и, соответственно, нести транспортные расходы им приходится чаще, чем раз в месяц.

Схема оплаты служебного транспорта действует следующим образом: при поездках депутата в регионы для работы с избирателями местная администрация обязана предоставить ему автомобиль. Счет за использование служебной машины потом выставляется нижней палате.

РБК
Депутаты Госдумы текущего созыва ранее получили право увеличить число помощников, получающих зарплату, с пяти до семи человек. Расходы на оплату помощников были увеличены с 165 тысяч до 230 тысяч рублей в месяц.
Кроме того, лидеры фракций Госдумы получили возможность нанимать по три советника, работа которых оплачивается, а общее число их помощников на общественных началах было увеличено до 30 человек.
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