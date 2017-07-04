Депутатам Госдумы в три раза увеличили расходы на транспорт. До 830 тысяч рублей в год

Депутатам Госдумы увеличили расходы на транспорт в командировках с 300 тысяч до 830 тысяч рублей в год. Соответствующее решение, как стало известно РБК, в конце июня принял комитет Госдумы по регламенту.

Дополнительные средства на транспортные расходы на общую сумму около 200 миллионов рублей, рассказал изданию источник в аппарате Госдуме, были выделены за счет статьи в бюджете 2017 года на экспертно-аналитическую работу. По его словам, эти средства Госдума не успела потратить за полгода и, чтоб они не пропали, их направили на транспорт.

Ранее, напоминает РБК, депутаты могли рассчитывать на компенсацию транспортных расходов только в региональную неделю, которая проходит раз в месяц.

Однако в конце 2016 года депутаты обратились к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой отменить это правило, указав, что посещать регионы и, соответственно, нести транспортные расходы им приходится чаще, чем раз в месяц.