У лидеров фракций в Госдуме будет по 70 помощников и советников

РБК
10:09, 14 февраля 2017
Надежный источник

Руководителям фракций в Госдуме выделят по 30 советников на общественных началах. С таким предложением, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

В настоящий момент, напоминает РБК, всем депутатам Госдумы разрешено иметь по 40 помощников на общественных началах.

Вместе с советниками у лидеров фракций будет в общей сложности по 70 советников и помощников на общественных началах.

Предполагается, сообщил источник в аппарате Госдумы, что советники будут заниматься экспертной деятельностью и работать с избирателями в регионах, где у фракции нет своих представителей.

Советники будут работать в регионах, где у фракции нет своего представителя, пояснил спикер. Заниматься их распределением будет руководитель фракции. «Это может быть депутат, который не избрался [в Госдуму], а избрался в региональный парламент», — сказал он.

РБК
В начале 2017 года лидеры фракций Госдумы получили возможность нанимать по три советника, работа которых оплачивается. Ранее право на таких советников было только у спикера нижней палаты парламента.
В середине ноября в Госдуме подготовили законопроект, увеличивающий допустимое число помощников депутатов, получающих зарплаты, с пяти до семи человек. Общие расходы на оплату помощников, говорилось в законопроекте, предлагается повысить со 165 тысяч до 230 тысяч рублей в месяц. Законопроект, как сообщалось, одобрили лидеры всех фракций Госдумы.
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