У лидеров фракций в Госдуме будет по 70 помощников и советников

Руководителям фракций в Госдуме выделят по 30 советников на общественных началах. С таким предложением, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

В настоящий момент, напоминает РБК, всем депутатам Госдумы разрешено иметь по 40 помощников на общественных началах.

Вместе с советниками у лидеров фракций будет в общей сложности по 70 советников и помощников на общественных началах.

Предполагается, сообщил источник в аппарате Госдумы, что советники будут заниматься экспертной деятельностью и работать с избирателями в регионах, где у фракции нет своих представителей.