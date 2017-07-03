Жителям Клина, перекрывшим федеральную трассу, вернули горячую воду

Жителям подмосковного Клина, которые 3 июля на время перекрыли федеральную трассу Москва — Санкт-Петербург, вернули горячую воду. Об этом «Медузе» сообщили трое горожан, участвовавших в акции.

В пресс-службе министерства ЖКХ Подмосковья «Интерфаксу» сказали, что вода появится в течение суток.

13 июня в Клину у нескольких тысяч человек отключили воду на две недели и больше не включали. По данным властей, без воды были около 4,5 тысячи человек.

3 июля горожане перекрыли шоссе и устроили митинг. По словам местных жителей, подъехавшие представители властей ничего конкретного им не обещали.