Жители Клина перекрыли Ленинградское шоссе. Потому что устали жить без горячей воды и ходить грязными

Днем 3 июля жители подмосковного Клина перекрыли Ленинградское шоссе, протестуя против отключения горячей воды. В нескольких микрорайонах ее нет уже три недели. Горожане блокировали федеральную трассу из Москвы в Санкт-Петербург около часа, скандируя: «Хотим помыться!» «Медуза» рассказывает главное об этой истории.

Горячей воды у нескольких тысяч жителей Клина нет с 13 июня. В отдельных микрорайонах ее отключили по графику профилактических работ, пообещав включить 27 июня — однако этого не произошло. В районной администрации жителям объяснили, что дома на их улицах обслуживаются частными котельными, которые задолжали за энергию, поэтому их работу остановили. 29 июня власти Клина пообещали жителям перерасчет платы за воду и возвращение горячей воды к 1 июля; тем не менее ситуация осталась прежней. Администрация района обратилась в прокуратуру с просьбой дать правовую оценку действиям котельных.

В понедельник, 3 июля, жители вышли на митинг. Сначала, около полудня, они собрались на одной из улиц города, а затем спонтанно двинулись к Ленинградскому шоссе. Спустя примерно полчаса горожане перекрыли движение по федеральной трассе Москва — Санкт-Петербург в одну сторону, рассказал «Медузе» один из участников акции. Собравшиеся (около 150 человек) скандировали «Хотим помыться!» и требовали, чтобы к ним приехала глава администрации Клинского муниципального района Алена Сокольская.

Участники акции сообщили «Медузе», что сначала к протестующим вышел «кто-то из представителей администрации», который «начал говорить о каких-то долгах, что люди не платят — и воду не ждите»; затем появилась и Сокольская, но «точного и внятного ответа от нее не услышали, как всегда — одни обещания». «Приехала и наша доблестная полиция, и один из сотрудников полиции начал применять силу, то есть хватать мужчин за руки и выталкивать с дороги, но никого так и не задержали», — заявила «Медузе» одна из участниц акции. По ее словам, около 14:00 шоссе было разблокировано. (Свои имена участники митинга попросили не называть, опасаясь, что их будут преследовать за участие в несогласованном митинге.)

Вечером акция протеста продолжилась на одной из городских улиц — жители собирают подписи под обращением о «творящемся беспределе» и просьбой к властям включить горячую воду.

Жители Клина планируют продолжить протесты. Участники обсуждают формат будущих акций, не исключая, что они снова перекроют трассу. Администрация Клинского района к моменту публикации этого текста была недоступна для комментариев.

В 2015 году в Клине произошел аналогичный конфликт. Тогда воду отключили в начале июня — и не включили спустя месяц, как было обещано, из-за долгов коммунальных служб. Местные жители вышли на улицу и пригрозили перекрыть Ленинградское шоссе; горячую воду дали сразу после протестов.