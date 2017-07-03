Жители Клина перегородили Ленинградское шоссе в знак протеста против отключения горячей воды

Жители подмосковного города Клин перегородили Ленинградское шоссе, протестуя против отключения горячей воды в их домах.

Перекрытие Ленинградского шоссе в Клину, который губернатор называет "культурной столицей".

Горожане требуют включить горячую воду! pic.twitter.com/3DYneF6bWM — Клинское телевидение (@TVklin) July 3, 2017

В акции протеста, по предварительным данным, приняли участие более ста человек. «Лайф» сообщает, что движение по Ленинградскому шоссе в месте проведения акции протеста заблокировано, водителей отправляют в объезд. На месте происшествия находятся несколько экипажей полиции.

Бунт в возглавляемом "фигурантами игорного дела прокуроров" Клину. Люди, возмущенные отсутствием горячей воды, перекрыли Ленинградское шоссе pic.twitter.com/bka7DGBT9a — Клинское телевидение (@TVklin) July 3, 2017

В объявлениях об акции, сообщает телеканал РЕН, говорилось, что жители планируют «вызвать и дождаться» главу города для решения вопроса об «отключении горячей воды на неопределенный срок».

Местное издание «Серп и молот» 29 июня писало, что у жителей поселка 31 Октября и Пролетарского проезда 13 июня отключили горячую воду для проведения профилактических работ. Через 14 дней, как предполагалось графиком, горячая вода включена не была.

Власти Клина объяснили задержку в подключении воды тем, что обслуживающие эти дома котельные находятся в частной собственности и были отключены, так как их владелец не платил за энергоресурсы. Предполагалось, что горячее водоснабжение будет возобновлено 1 июля, а за неоказанную услугу сделают перерасчет. Сколько человек проживает в домах, оставшихся без горячей воды, не уточнялось.