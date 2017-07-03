Страховые компании оценили ущерб от ливня в Москве в 20 миллионов рублей

Ущерб от ливня, прошедшего в Москве и Подмосковье 30 июня, составляет, по предварительной оценке, около 20 миллионов рублей. Такие данные сообщили RNS в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков.

Большинство поступивших обращений, сообщили представители союза страховщиков, приходится на полисы КАСКО и касаются подтопленных машин и повреждений лакокрасочного покрытия от падения веток и града.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков ранее заявлял, что 30 июня во время грозы, сопровождавшейся сильным ветром, были повалены около 2,5 тысячи деревьев, повреждены крыши более чем 20 зданий. Коммунальные службы получили около 130 сообщений о подтоплениях проезжей части. К утру 2 июля все последствия ливня, сообщал Бирюков были ликвидированы.