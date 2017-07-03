Против бывшего главы свердловского «Яблока» возбудили уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего главы свердловского отделения партии «Яблоко» Юрия Переверзева. Дело было возбуждено 30 июня по статье о превышении должностных полномочий.
По версии следствия, в 2013 году, когда Переверзев был мэром Первоуральска он незаконно передал садовому товариществу «Озеро Глухое» участок леса.
Сам Переверзев заявил, что узнал о возбуждении дела из СМИ, а его никто не вызывал в СК и не допрашивал. «Это было уже четыре года назад, тогда я подписывал десятки бумаг. Если честно, не понимаю пока вообще, о чем идет речь», — добавил он.
Переверзев возглавлял Первоуральск с 2011 по 2013 год, после чего его отправила в отставку местная дума. Депутаты обвинили его в плохом управлении хозяйством.
После отставки Переверзев возглавил свердловское отделение «Яблока». 17 июня 2017 года он вышел из партии в знак протеста против решения федерального руководства выдвинуть кандидатом в губернаторы Свердловской области мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана.