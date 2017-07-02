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Пуск китайской ракеты-носителя признан неудачным

Синьхуа
13:35, 2 июля 2017
Надежный источник

2 июля на космодроме Вэньчан в китайской провинции Хайнань состоялся пуск ракеты-носителя «Чанчжэн-5» («Великий поход-5»).

長征五號試驗火箭準備發射(升空過程) 現場直播 07 02 19 23 01
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Как сообщает «Синьхуа», пуск был признан неудачным. Во время полета были зафиксированы отклонения от нормы, в связи с чем будет проведено специальное расследование.

Ракета «Чанчжэн-5» должна была доставить на орбиту телекоммуникационный спутник. Пуск 2 июля стал вторым для ракет-носителей этой серии.

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