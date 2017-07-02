Пуск китайской ракеты-носителя признан неудачным

2 июля на космодроме Вэньчан в китайской провинции Хайнань состоялся пуск ракеты-носителя «Чанчжэн-5» («Великий поход-5»).

長征五號試驗火箭準備發射(升空過程) 現場直播 07 02 19 23 01 FTHK-D L

Как сообщает «Синьхуа», пуск был признан неудачным. Во время полета были зафиксированы отклонения от нормы, в связи с чем будет проведено специальное расследование.

China says launch of Long March-5 Y2 "unsuccessful". Anomaly was detected during its flight and further investigation will be carried out pic.twitter.com/qQlFVJufB3 — China Xinhua News (@XHNews) July 2, 2017

Ракета «Чанчжэн-5» должна была доставить на орбиту телекоммуникационный спутник. Пуск 2 июля стал вторым для ракет-носителей этой серии.