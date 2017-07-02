Пуск китайской ракеты-носителя признан неудачным
2 июля на космодроме Вэньчан в китайской провинции Хайнань состоялся пуск ракеты-носителя «Чанчжэн-5» («Великий поход-5»).
Как сообщает «Синьхуа», пуск был признан неудачным. Во время полета были зафиксированы отклонения от нормы, в связи с чем будет проведено специальное расследование.
China says launch of Long March-5 Y2 "unsuccessful". Anomaly was detected during its flight and further investigation will be carried out pic.twitter.com/qQlFVJufB3— China Xinhua News (@XHNews) July 2, 2017
Ракета «Чанчжэн-5» должна была доставить на орбиту телекоммуникационный спутник. Пуск 2 июля стал вторым для ракет-носителей этой серии.