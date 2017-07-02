Обвиняемый в убийстве Немцова: «Я не идиот совершать преступление прямо напротив Кремля»
Заур Дадаев, обвиняемый в убийстве Бориса Немцова, заявил, что не совершал преступления. Находясь в СИЗО, Дадаев рассказал члену Общественной наблюдательной комиссии Когершын Сагиевой, что его пытали, на присяжных оказывали давление, а остальные обвиняемые оговорили себя.
«Если бы я совершил это преступление во имя Аллаха, то первый бы сознался, — заявил Заур Дадаев. — Поймите, я офицер, я не идиот совершать это преступление прямо напротив Кремля».
Дадаев рассказал также, что писал заявления в прокуратуру, уполномоченному по правам человека, чтобы разбирательство было справедливым, но добиться ничего не смог, так как его письма возвращались его же следователю.
Поправка. В первоначальной версии заметки Заур Дадаев был назван осужденным. Это неверно, поскольку приговор по делу об убийстве Бориса Немцова еще не вынесен. Редакция приносит извинения за допущенную ошибку.
«Меня держат ни за что. Привезли избитым в Лефортово. Меня били током, пытали — в протоколе сказано, что задержали 5-го, а доставили 7-го марта, как вы думаете, где я был два дня? Я верю в Аллаха, все, что происходит, это наказание, может, я нагрешил слишком».