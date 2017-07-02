Обвиняемый в убийстве Немцова: «Я не идиот совершать преступление прямо напротив Кремля»

Заур Дадаев, обвиняемый в убийстве Бориса Немцова, заявил, что не совершал преступления. Находясь в СИЗО, Дадаев рассказал члену Общественной наблюдательной комиссии Когершын Сагиевой, что его пытали, на присяжных оказывали давление, а остальные обвиняемые оговорили себя.

«Если бы я совершил это преступление во имя Аллаха, то первый бы сознался, — заявил Заур Дадаев. — Поймите, я офицер, я не идиот совершать это преступление прямо напротив Кремля».

Дадаев рассказал также, что писал заявления в прокуратуру, уполномоченному по правам человека, чтобы разбирательство было справедливым, но добиться ничего не смог, так как его письма возвращались его же следователю.

Поправка. В первоначальной версии заметки Заур Дадаев был назван осужденным. Это неверно, поскольку приговор по делу об убийстве Бориса Немцова еще не вынесен. Редакция приносит извинения за допущенную ошибку.