Боксер Александр Поветкин победил в первом поединке после дисквалификации
Российский боксер Александр Поветкин победил в поединке за титулы WBO International и WBA Inter-Continental в супертяжелом весе украинца Андрея Руденко. Бой продолжался все 12 раундов, судьи отдали победу россиянину единогласно: 120-109, 120-108, 120-108.
В первом раунде бой приостанавливался из-за спазма («Спорт-Экспресс» пишет о защемлении нерва) Руденко, но в конце концов он смог продолжить поединок.
Для Поветкина это был первый бой после дисквалификации, о которой было объявлено в марте 2017 года. Разные допинг-пробы показывали наличие у него в крови мельдония и остатина.