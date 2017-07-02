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Боксер Александр Поветкин победил в первом поединке после дисквалификации

Sports.ru
21:01, 1 июля 2017
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Российский боксер Александр Поветкин победил в поединке за титулы WBO International и WBA Inter-Continental в супертяжелом весе украинца Андрея Руденко. Бой продолжался все 12 раундов, судьи отдали победу россиянину единогласно: 120-109, 120-108, 120-108.

В первом раунде бой приостанавливался из-за спазма («Спорт-Экспресс» пишет о защемлении нерва) Руденко, но в конце концов он смог продолжить поединок.

Александр Поветкин vs. Андрей Руденко, прямая трансляция, 1 июля | Full HD
FightSpace
Для Поветкина это был первый бой после дисквалификации, о которой было объявлено в марте 2017 года. Разные допинг-пробы показывали наличие у него в крови мельдония и остатина.
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