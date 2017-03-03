WBC отстранил боксера Поветкина на неопределенный срок и оштрафовал на четверть миллиона долларов
Всемирный боксерский совет (WBC) принял решение на неопределенный срок отстранить от соревнований российского боксера Александра Поветкина, попавшегося на допинге. На Поветкина также наложен штраф в 250 тысяч долларов.
О восстановлении членства в WBC, сообщил в твитере журналист USA Today Sports Боб Велин, Поветкин сможет просить через год.
.@WBCBoxing suspended Alexander Povetkin indefinitely, fined him $250K, he must be tested on his dime & can apply for reinstatement in year— Bob Velin (@BobVelin) March 3, 2017
В мае 2016 года допинг-проба Александра Поветкина дала положительный результат на мельдоний, внесенный в список запрещенных препаратов с начала 2016 года. Российский боксер заявил, что действительно ранее принимал мельдоний, но перестал это делать за несколько месяцев до того, как он попал под запрет.
В декабре в допинг-пробе Поветкина было обнаружено запрещенное вещество остарин. Вторая допинг-проба боксера, как стало известно в начале февраля, также показала наличие остарина.
Из-за положительной пробы Поветкина на мельдоний был отменен его бой с американцем Деонтеем Уайлдером за звание чемпиона мира по версии WBC.