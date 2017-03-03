WBC отстранил боксера Поветкина на неопределенный срок и оштрафовал на четверть миллиона долларов

Всемирный боксерский совет (WBC) принял решение на неопределенный срок отстранить от соревнований российского боксера Александра Поветкина, попавшегося на допинге. На Поветкина также наложен штраф в 250 тысяч долларов.

О восстановлении членства в WBC, сообщил в твитере журналист USA Today Sports Боб Велин, Поветкин сможет просить через год.