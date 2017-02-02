Вторая допинг-проба боксера Поветкина дала положительный результат

В свою очередь, руководитель компании «Мир бокса», организующей бои с участием Поветкина, Андрей Рябинский рассказал ТАСС, что остарин обнаружен у боксера в «минимальной концентрации».

Вскрытие пробы было проведено 1 февраля, рассказал он, не став уточнять никакие иные подробности.

Допинг-проба «Б» российского боксера Александра Поветкина дала положительный результат на остарин. Об этом сообщил ТАСС старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы Поветкина.

О положительной допинг пробе Поветкина на остарин стало известно 17 декабря накануне его боя за звание временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) с канадцем Бермейном Стиверном. Команда Стиверна от боя отказалась.

В мае 2016 году допинг-проба Поветкина дала положительный результат на мельдоний, внесенный в список запрещенных препаратов с начала 2016 года. Российский боксер заявил, что действительно ранее принимал мельдоний, но перестал это делать за несколько месяцев до того, как он попал под запрет.

Из-за положительной пробы Поветкина на мельдоний был отменен его бой с американцем Деонтеем Уайлдером за звание чемпиона мира по версии WBC.