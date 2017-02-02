Вторая допинг-проба боксера Поветкина дала положительный результат
Допинг-проба «Б» российского боксера Александра Поветкина дала положительный результат на остарин. Об этом сообщил ТАСС старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы Поветкина.
Вскрытие пробы было проведено 1 февраля, рассказал он, не став уточнять никакие иные подробности.
В свою очередь, руководитель компании «Мир бокса», организующей бои с участием Поветкина, Андрей Рябинский рассказал ТАСС, что остарин обнаружен у боксера в «минимальной концентрации».
Допинг-тесты Поветкина, проверенные в альтернативной лаборатории в Лозанне, дали отрицательный результат, сообщил Рябинский.
«Проба „Б“ вскрыта. Остарин подтвержден», — сказал Карпенко.