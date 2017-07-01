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СБУ обвинила российские спецслужбы в распространении вируса-вымогателя Petya

СБУ
09:58, 1 июля 2017
Надежный источник

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что российские спецслужбы причастны к распространению вируса-вымогателя Petya (в сообщении упомянут как Petya.A), заразившему 27 июня компьютеры в десятках учреждений на Украине и распространившемуся на несколько десятков стран.

По сообщению СБУ, к случившемуся причастны те же хакерские группировки, которые в декабре 2016 года атаковали финансовую систему, объекты транспорта и энергетики Украины (в этих атаках исследователи заподозрили российских хакеров). Об этом, как утверждает СБУ, свидетельствует данные, полученные в том числе «в рамках взаимодействия с международными антивирусными компаниями».

Обогащение хакеров, как считают в СБУ, было лишь прикрытием атаки, а реальной целью было «уничтожение важных данных и нарушение работы государственных и частных учреждений Украины для распространения панических настроений среди населения».

Заражение компьютеров по всему миру вирусом-вымогателем началось 27 июня. Первыми были поражены компьютеры правительства Украины, «Украинских железных дорог» и многих других учреждений и организаций. СБУ обвинила в атаке Россию; масштабы заражения тогда известны не были.
Всего вирус затронул не меньше 12 тысяч компьютеров в 64 странах. В России оказались заражены «Роснефть», металлургическая компания Evraz, «Татнефть» и несколько банков.
По словам специалистов в области компьютерной безопасности, вирус-вымогатель похож на вирус Petya, известный с прошлого года. Он отличается от него тем, что не только блокирует, но и шифрует данные на жестком диске, причем, как считают в «Лаборатории Касперского», расшифровать эти данные нельзя. Общепринятого названия для нового вируса нет.

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