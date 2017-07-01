СБУ обвинила российские спецслужбы в распространении вируса-вымогателя Petya

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что российские спецслужбы причастны к распространению вируса-вымогателя Petya (в сообщении упомянут как Petya.A), заразившему 27 июня компьютеры в десятках учреждений на Украине и распространившемуся на несколько десятков стран.

По сообщению СБУ, к случившемуся причастны те же хакерские группировки, которые в декабре 2016 года атаковали финансовую систему, объекты транспорта и энергетики Украины (в этих атаках исследователи заподозрили российских хакеров). Об этом, как утверждает СБУ, свидетельствует данные, полученные в том числе «в рамках взаимодействия с международными антивирусными компаниями».

Обогащение хакеров, как считают в СБУ, было лишь прикрытием атаки, а реальной целью было «уничтожение важных данных и нарушение работы государственных и частных учреждений Украины для распространения панических настроений среди населения».