СБУ: вирусная атака на украинские компании организована из России

Атака вируса-вымогателя, заразившего компьютеры в нескольких десятках украинских компаний, может быть организована из России или с территорий в Донбассе, контролируемых сепаратистами.

Об этом заявила пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская, сообщает «УНИАН» со ссылкой на издание «Тиждень.ua». Основной целью атаки, по ее словам, была банковская система Украины.

О причастности России к кибератаке заявил в эфире телеканала 112 Украины и советник главы МВД Зорян Шкиряк. Именно так, по мнению Шкиряка, и выглядит «гибридная война».