СБУ: вирусная атака на украинские компании организована из России
Атака вируса-вымогателя, заразившего компьютеры в нескольких десятках украинских компаний, может быть организована из России или с территорий в Донбассе, контролируемых сепаратистами.
Об этом заявила пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская, сообщает «УНИАН» со ссылкой на издание «Тиждень.ua». Основной целью атаки, по ее словам, была банковская система Украины.
О причастности России к кибератаке заявил в эфире телеканала 112 Украины и советник главы МВД Зорян Шкиряк. Именно так, по мнению Шкиряка, и выглядит «гибридная война».
27 июня компьютеры в нескольких десятках украинских компаний и организаций оказались заражены вирусом-вымогателем. От вируса, в числе прочих, пострадали компьютеры правительства Украины, крупных банков, энергокомпаний, почты, службы почтовой доставки, мобильных операторов и других.
О вирусе также сообщили Украинские железные дороги, аэропорты Борисполь и Киев. Авиасообщение и железнодорожные перевозки, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявления компаний, осуществляются в штатном режиме, но внутренние системы отключены из соображений безопасности.