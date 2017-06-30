Время в очереди к мощам Николая Чудотворца в Москве сократилось до часа из-за ливня. Раньше приходилось стоять до 14 часов

Время ожидания в очереди к мощам святого Николая Чудотворца, которые находятся в храме Христа Спасителя в Москве, днем 30 июня сократилось до одного часа из-за сильного ливня. Об этом сообщается на сайте с информацией для паломников.

Ближайшей к началу очереди станцией метро, по данным на 16:15, была «Парк культуры». Из-за ливня, сообщается на сайте, для паломников было решено открыть нижний храм в храме Христа Спасителя.

Обычно паломники, желающие поклониться мощам Николая Чудотворца, стоят во многочасовых очередях — к примеру, 29 июня время ожидания составляло около 8 часов (очередь заканчивалась у станции метро «Фрунзенская», то есть примерно в трех километрах от храма). 10 июня очередь достигала восьми километров, стоять в ней приходилось по 13-14 часов.