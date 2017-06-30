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Украина объявила о задержании двух российских пограничников

Интерфакс-Украина
10:55, 30 июня 2017
Надежный источник

В Херсонской области Украины в ночь на 30 июня были задержаны двое российских пограничников. Об этом сообщил глава погранслужбы Украины Виктор Назаренко.

Они были задержаны на берегу Перекопского залива (омывает одноименный перешеек между Крымом и материком), куда, по словам Назаренко, приплыли на лодке.

«По их словам, они якобы выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и таким образом оказались на материковой части Украины», — сообщил глава погранслужбы.

В ведомстве заявили, что российская погранслужба направила украинской стороне «обращение с просьбой предоставить информацию о своих военнослужащих». 

«Формально таким образом они подтвердили, что это их военнослужащие потерялись на Украине», — сказал представитель ведомства Олег Слободян.

Погранслужба ФСБ России официально задержание россиян не подтвердила.

Власти России и Украины несколько раз сообщали об инцидентах в районе границы Крыма и Херсонской области с участием силовиков второй стороны. ФСБ России несколько раз заявляла о задержании в Крыму украинских диверсантов, собиравшихся устроить на полуострове теракты; в одном из случае при задержании погибли двое россиян. В ноябре Украина задержала двоих российских военных на КПП, позже обвинив их в дезертирстве из украинской армии.
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