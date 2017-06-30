Украина объявила о задержании двух российских пограничников
В Херсонской области Украины в ночь на 30 июня были задержаны двое российских пограничников. Об этом сообщил глава погранслужбы Украины Виктор Назаренко.
Они были задержаны на берегу Перекопского залива (омывает одноименный перешеек между Крымом и материком), куда, по словам Назаренко, приплыли на лодке.
«По их словам, они якобы выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и таким образом оказались на материковой части Украины», — сообщил глава погранслужбы.
В ведомстве заявили, что российская погранслужба направила украинской стороне «обращение с просьбой предоставить информацию о своих военнослужащих».
«Формально таким образом они подтвердили, что это их военнослужащие потерялись на Украине», — сказал представитель ведомства Олег Слободян.
Погранслужба ФСБ России официально задержание россиян не подтвердила.