ФСБ заявила о задержании бойца крымскотатарского батальона
В Крыму по подозрению в попытке незаконного пересечения границы задержан гражданин Украины Сеит-Ибраим Зайтуллаев — боец крымскотатарского добровольческого батальона и член связанного с ним общественного объединения «Аскер».
Как утверждает ФСБ, на допросе задержанный рассказал, что в батальоне готовят диверсантов для совершения терактов в Крыму, в том числе на пограничных пунктах пропуска.
На Зайтуллаева завели уголовное дело по статье о незаконном пересечении границы.
В правительстве Крыма заявили, что украинские власти фактически санкционировали «развязывание диверсионной войны в Крыму». Правительство Украины пока не прокомментировали задержание Зайтуллаева.
Как сообщил источник в правоохранительных органах региона, «Зайтуллаев в настоящее время находится в изоляторе временного содержания в Симферополе, с ним работают следователи».