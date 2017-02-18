ФСБ заявила о задержании бойца крымскотатарского батальона

В Крыму по подозрению в попытке незаконного пересечения границы задержан гражданин Украины Сеит-Ибраим Зайтуллаев — боец крымскотатарского добровольческого батальона и член связанного с ним общественного объединения «Аскер».

Как утверждает ФСБ, на допросе задержанный рассказал, что в батальоне готовят диверсантов для совершения терактов в Крыму, в том числе на пограничных пунктах пропуска.

На Зайтуллаева завели уголовное дело по статье о незаконном пересечении границы.

В правительстве Крыма заявили, что украинские власти фактически санкционировали «развязывание диверсионной войны в Крыму». Правительство Украины пока не прокомментировали задержание Зайтуллаева.