Полиция Москвы начала вызывать участников акции 12 июня для составления административных протоколов

В Москве полицейские начали вызывать в ОВД для составления протоколов участников несогласованной акции против коррупции, которая прошла 12 июня. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-центр МВД.

Речь, как заявили в полиции, идет об «активных участниках акции», которых 12 июня не задержали, но в действиях которых после просмотра видеозаписей были найдены «признаки составов административных правонарушений».

По словам активистки Ирины Яценко, в ОВД были вызваны по крайней мере несколько человек, которые были задержаны 12 июня, однако были отпущены из ОВД без составления протоколов.

Согласно статье 28.5 КоАП, административный протокол «составляется немедленно после выявления совершения» нарушения или в течение двух суток, если нужно «дополнительное выяснение обстоятельств либо данных».