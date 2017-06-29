Януковича будут судить за госизмену заочно. Он отказался присутствовать на суде по Skype

Оболонский районный суд Киева решил, что процесс по делу о госизмене против бывшего президента Украины Виктора Януковича будет проходить без подсудимого, то есть заочно. Суд вынес такое решение, поскольку Янукович не явился на второе по счету заседание по существу.

В своем решении председательствующий судья Владислав Девятко отметил, что Януковичу предложили участвовать по видеоконференции, но он отказался. Речь идет о том, чтобы подключить Януковича по Skype.

Адвокаты бывшего президента отказались от этой процедуры, заявив, что она не прописана официально, а значит доказательства защиты могут быть потом признаны недопустимыми.

Вместо этого защитники попросили суд направить запрос в Минюст России для организации видеомоста с Ростовским областным судом. Киевский суд это делать отказался.