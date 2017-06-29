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В запрете на въезд для беженцев в США прописали исключение для близких родственников

The Guardian
08:05, 29 июня 2017
Требует подтверждения

Запрет Вашингтона на въезд для беженцев и граждан шести мусульманских стран не будет распространяться на случаи, когда у приезжих есть близкие родственники в США. Такие разъяснения, как выяснило Associated Press, разослали в посольства 28 июня после решения Верховного суда.

Близкими родственниками будут считать только братьев, сестер, супругов, родителей, детей, зятей или невесток. Ожидается, что запрет вступит в силу 29 июня, для Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена он продлится 90 дней, а для беженцев из остальных стран — 120 дней.

Новый запрет не будет распространяться на уже выданные визы. Для въезда в США беженцы и граждане перечисленных стран также могут предоставить гарантии работы или учебы в США.

Запрет на въезд вступит в силу после решения Верховного суда, который согласился рассмотреть жалобу президента США Дональда Трампа на блокировку миграционных ограничений. До разбирательства запрет, по решению Верховного суда, не будет распространяться только на тех приезжих, у которых есть «добросовестные отношения» с США.
Трамп дважды подписывал указ об ограничении на въезд для граждан отдельных стран. Оба раза действие указа приостанавливали федеральные судьи.

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