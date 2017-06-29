В запрете на въезд для беженцев в США прописали исключение для близких родственников

Запрет Вашингтона на въезд для беженцев и граждан шести мусульманских стран не будет распространяться на случаи, когда у приезжих есть близкие родственники в США. Такие разъяснения, как выяснило Associated Press, разослали в посольства 28 июня после решения Верховного суда.

Близкими родственниками будут считать только братьев, сестер, супругов, родителей, детей, зятей или невесток. Ожидается, что запрет вступит в силу 29 июня, для Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена он продлится 90 дней, а для беженцев из остальных стран — 120 дней.

Новый запрет не будет распространяться на уже выданные визы. Для въезда в США беженцы и граждане перечисленных стран также могут предоставить гарантии работы или учебы в США.