The Guardian: Трамп перед встречей с Путиным попросил советников подумать об уступках России

Президент США Дональд Трамп поручил сотрудникам администрации выработать варианты возможных «уступок», которые он сможет использовать на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

Первая встреча глав России и США, как ожидается, состоится на саммите G20 в Германии в начале июля.

Как рассказали газете два бывших чиновника, знакомых с ходом подготовки встречи, одной из таких уступок может быть возврат России посольских дач в США, отобранных в рамках введенных в декабре 2016 года санкций.

По данным The Guardian, сотрудники госдепартамента и члены Совета национальной безопасности выступают против односторонних уступок России ради улучшения отношений. Что именно Трамп может попросить у Путина взамен, пока неизвестно, пишет The Guardian.