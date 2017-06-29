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The Guardian: Трамп перед встречей с Путиным попросил советников подумать об уступках России

The Guardian
15:16, 29 июня 2017
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Президент США Дональд Трамп поручил сотрудникам администрации выработать варианты возможных «уступок», которые он сможет использовать на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

Первая встреча глав России и США, как ожидается, состоится на саммите G20 в Германии в начале июля.

Как рассказали газете два бывших чиновника, знакомых с ходом подготовки встречи, одной из таких уступок может быть возврат России посольских дач в США, отобранных в рамках введенных в декабре 2016 года санкций.

По данным The Guardian, сотрудники госдепартамента и члены Совета национальной безопасности выступают против односторонних уступок России ради улучшения отношений. Что именно Трамп может попросить у Путина взамен, пока неизвестно, пишет The Guardian.

Посольские дачи на восточном побережье США были закрыты 29 декабря 2016 в рамках санкций, введенных администрацией Барака Обамы в ответ на предполагаемое вмешательство России в ход выборов в США. Эти дачи, как было объявлено тогда, использовались Россией для разведывательной деятельности. Также из США были выдворены 35 дипломатов.
Россия не ввела против США ответные санкции, объяснив это тем, что будет выстраивать отношения уже с новой администрацией Белого дома. В июне 2017 года представитель МИД Мария Захарова сказала, что «ответные меры готовятся».
По данным The Washington Post, в мае госсекретарь США Рекс Тиллерсон говорил главе МИД РФ Сергею Лаврову, что США готовы вернуть дачи России, сняв с них дипломатический иммунитет.
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