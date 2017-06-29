PR-директор «Мегафона» покинет компанию после твита о «малолетних дегенератах» на протестных акциях

Директор «Мегафона» по связям с общественностью Петр Лидов собирается покинуть компанию. Об этом «Ведомостям» рассказали четверо знакомых Лидова.

Решающим фактором стал твит Лидова о «малолетних дегенератах» — так топ-менеджер назвал участников протеста 12 июня на Тверской улице в Москве.

Источники газеты в самом «Мегафоне» отмечают, что руководство было недовольно тем, что Лидов долгое время совмещал пост PR-директора с работой телеведущего. Его также критиковали за работу со СМИ во время аварий на сетях «Мегафона» в мае и июне 2017 года.

Лидов комментировать «слухи» об увольнении отказался, а представитель «Мегафона» заявил «Ведомостям», что сейчас PR-директор в отпуске.