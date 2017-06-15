PR-директор «Мегафона» назвал протестующих «малолетними дегенератами». Пользователи соцсетей заставили его извиниться

Директор по связям с общественностью «Мегафона» Петр Лидов после акций протеста 12 июня несколько раз назвал несовершеннолетних участников митингов «малолетними дегенератами». 14 июня на его посты обратили внимание пользователи соцсетей; некоторые из них пригрозили перейти с «Мегафона» к другим операторам. На следующее утро Лидов извинился за свои слова — и объяснил «Медузе», почему.

12 июня в десятках российских городов прошли массовые акции против коррупции, организованные по призыву политика Алексея Навального. В Москве согласованный митинг должен был пройти на проспекте Сахарова, но накануне вечером Навальный призвал сторонников выйти на Тверскую улицу — там в честь Дня России проходил фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи». В итоге в центре столицы задержали больше 700 человек; московские власти сообщили, что было задержано 136 несовершеннолетних; 17-летнего одиннадцатиклассника подозревают в нападении на полицейского.

В следующие два дня директор по связям с общественностью «Мегафона» Петр Лидов написал несколько твитов о несовершеннолетних участниках акции, назвав их «малолетними дегенератами».

14 июня на твиты Лидова обратили внимание интернет-пользователи — Лидов получил в твиттере сотни ответов с критикой и оскорблениями.

Запомните, "дегенераты", это главный пиарщик компании #Мегафон. Делайте выводы о сотрудниках #Мегафон — типичное Иваново (@AA_Sergeev) June 14, 2017

Единственный дегенерат здесь - это ты Петя. В цивилизованной стране ты был бы уже безработным с волчьим билетом . — Daria Rusakova (@DariaRussakova) June 14, 2017

Примерно треть людей в кадре - абоненты Мегафона. После этого твита уже меньше. Ну и кто тут дегенерат? — Олег Козловский (@kozlovsky) June 14, 2017

Некоторые пользователи и организации пригрозили уйти от «Мегафона» к конкурентам из-за твитов Лидова.

Семьи "малолетних дегенератов" будут рады перейти к @Beeline_RUS . Да и все другие, кто не хочет, чтобы их оператор оскорблял абонентов. — Nikita Kojemyakin (@NKojemyakin) June 14, 2017

Переход с МТС на Мегафон отменяется, спасибо за облегчение выбора.:3 — Shuzuku Yue (@nogitsune) June 14, 2017

@megafonru 2 падения сети за месяц не заставили сменить оператора, а высказывание вашего сотрудника, да. — Sergio Tochini (@saleevsv) June 14, 2017

@Beeline_RUS у нас в редакции 19 корпоративных номеров "Мегафон" есть интересное предложение? — FoxTime (@foxtime_ru) June 14, 2017

Пока «Мегафон» молчал, конкуренты старались переманить его недовольных клиентов.

Вы можете ознакомиться с тарифами для бизнеса у нас на сайте https://t.co/YOzNncngh3 .Будем рады видеть Вас в числе наших абонентов! #билайн — Билайн (@Beeline_RUS) June 15, 2017

Здравствуйте! Мы готовы помочь вам подобрать подходящий. :)

Скажите, какие услуги связи для вас наиболее важны? И какой регион интересует? — Tele2 Россия (@Tele2Russia) June 14, 2017

Рады будем видеть вас нашим клиентом 🙂 — МТС Россия (@ru_mts) June 14, 2017

Специалист по кибербезопасности и активист ФБК Александр Литреев пригрозил увести от «Мегафона» сразу 100 корпоративных клиентов. Его твит спровоцировал флешмоб — другие пользователи тоже стали выдвигать ультиматумы сотовым операторам.

Если @megafonru в течение 48 часов не принесёт извинения за своего хама-директора по внеш. связям — уведу с Мегафона больше 100 клиентов. https://t.co/1JwJaZkiRp — Alexander V. Litreev (@alexlitreev) June 14, 2017

Что вообще происходит pic.twitter.com/ZvZq64ETzw — Konstantin Panphilov (@panphilov) June 14, 2017

Если @megafonru, @Beeline_RUS, @alfabank и @tinkoff_bank в течение 12 часов не скинут мне сиськи, то я не брошу делать хлипкие лайтнинги. — Джони Айв (@JonnyIve_Rus) June 14, 2017

В наличие остались только котики. pic.twitter.com/VyQ0vH95oB — МегаФон (@megafonru) June 14, 2017

вы даже не старались найти котика. Извиняйтесь и за это тоже! pic.twitter.com/6DPXmRbCGO — Джони Айв (@JonnyIve_Rus) June 14, 2017

А чем плох этот котик? Сначала сиськи, потом извиняйтесь... pic.twitter.com/xOT8TJCzvH — МегаФон (@megafonru) June 14, 2017

Если в течение 12 минут мы не узнаем, за что – случится неладное — Альфа-Банк (@alfabank) June 14, 2017

Утром 15 июня Лидов извинился за свои слова и удалил твиты о «дегенератах». В телеграм-канале пресс-службы «Мегафона» назвали его комментарий некорректным.

Приношу извинения. Вижу реакцию, понимаю, что был неправ в выборе слов, надо быть сдержаннее. МегаФон тут ни при чём. Спасибо за понимание. — Петр Лидов (@plidov) June 15, 2017

В комментарии «Медузе» Лидов сказал, что твиты были написаны на эмоциях. «Просто я был там рядом, гулял с дочкой, все было так хорошо, было такое хорошее настроение, а потом началось вот это», — рассказал он.

По его словам, получив большое количество сообщений, он понял масштаб проблемы и извинился за свои слова. «Я со вчерашнего дня поизучал ситуацию, изучил довольно много материалов и теперь, думаю изменил отношение и к самой ситуации. Наверно, полиция тоже себя не совсем правильно повела в этой ситуации», — сказал Лидов. На его решение извиниться не повлияли угрозы бойкота «Мегафона»: «В „Мегафоне“ работает 30 тысяч сотрудников и то, что они пишут — это их личное дело, и компании никак не касается».

Днем 15 июня Лидов поделился в фейсбуке постом члена совета по правам человека при президенте РФ Ильи Шаблинского, который критиковал действия полиции при задержаниях протестующих.