истории

PR-директор «Мегафона» назвал протестующих «малолетними дегенератами». Пользователи соцсетей заставили его извиниться

Meduza
11:13, 15 июня 2017
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Александра Земляниченко / AP / Scanpix / LETA

Директор по связям с общественностью «Мегафона» Петр Лидов после акций протеста 12 июня несколько раз назвал несовершеннолетних участников митингов «малолетними дегенератами». 14 июня на его посты обратили внимание пользователи соцсетей; некоторые из них пригрозили перейти с «Мегафона» к другим операторам. На следующее утро Лидов извинился за свои слова — и объяснил «Медузе», почему.

12 июня в десятках российских городов прошли массовые акции против коррупции, организованные по призыву политика Алексея Навального. В Москве согласованный митинг должен был пройти на проспекте Сахарова, но накануне вечером Навальный призвал сторонников выйти на Тверскую улицу — там в честь Дня России проходил фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи». В итоге в центре столицы задержали больше 700 человек; московские власти сообщили, что было задержано 136 несовершеннолетних; 17-летнего одиннадцатиклассника подозревают в нападении на полицейского.

В следующие два дня директор по связям с общественностью «Мегафона» Петр Лидов написал несколько твитов о несовершеннолетних участниках акции, назвав их «малолетними дегенератами».

14 июня на твиты Лидова обратили внимание интернет-пользователи — Лидов получил в твиттере сотни ответов с критикой и оскорблениями.

Некоторые пользователи и организации пригрозили уйти от «Мегафона» к конкурентам из-за твитов Лидова.

Пока «Мегафон» молчал, конкуренты старались переманить его недовольных клиентов.

Специалист по кибербезопасности и активист ФБК Александр Литреев пригрозил увести от «Мегафона» сразу 100 корпоративных клиентов. Его твит спровоцировал флешмоб — другие пользователи тоже стали выдвигать ультиматумы сотовым операторам.

Утром 15 июня Лидов извинился за свои слова и удалил твиты о «дегенератах». В телеграм-канале пресс-службы «Мегафона» назвали его комментарий некорректным.

В комментарии «Медузе» Лидов сказал, что твиты были написаны на эмоциях. «Просто я был там рядом, гулял с дочкой, все было так хорошо, было такое хорошее настроение, а потом началось вот это», — рассказал он.

По его словам, получив большое количество сообщений, он понял масштаб проблемы и извинился за свои слова. «Я со вчерашнего дня поизучал ситуацию, изучил довольно много материалов и теперь, думаю изменил отношение и к самой ситуации. Наверно, полиция тоже себя не совсем правильно повела в этой ситуации», — сказал Лидов. На его решение извиниться не повлияли угрозы бойкота «Мегафона»: «В „Мегафоне“ работает 30 тысяч сотрудников и то, что они пишут — это их личное дело, и компании никак не касается».

Днем 15 июня Лидов поделился в фейсбуке постом члена совета по правам человека при президенте РФ Ильи Шаблинского, который критиковал действия полиции при задержаниях протестующих.

Трезво написано. Трудно не согласиться.

Опубликовано Петром Лидовым-Петровским 15 июня 2017 г.

Султан Сулейманов, Павел Мерзликин

Султан Сулейманов, Павел Мерзликин