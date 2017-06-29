«Газпром» пострадал от вируса-вымогателя

Ранее сообщалось, что от вируса из крупных российских компаний пострадали Evraz, Mondelez, «Роснефть», «Татнефть», а также банк «Хоум кредит»

В числе компаний, чьи компьютеры поразил вирус-вымогатель, известный как Petya, оказался «Газпром». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники. В «Газпроме» от официальных комментариев отказались.

Вирус-вымогатель, блокирующий компьютер и требующий перечислить определенную сумму в биткоинах для восстановления доступа, впервые был зафиксирован на Украине 27 июня.

Вирус получил известность под названием Petya, хотя в «Лаборатории Касперского» утверждают, что он значительно отличается от одноименного вируса, зарегистрированного около года назад, и называют его ExPetr.

На Украине вирусом были поражены компьютеры кабинета министров, нескольких банков, редакций СМИ, а также аэропортов, железной дороги и других компаний.

Власти Украины заявили о причастности к кибератаке России. Пресс-секретарь «Роснефти», в свою очередь, связал атаку с судебной тяжбой компании с «Башнефтью».