«Газпром» пострадал от вируса-вымогателя
В числе компаний, чьи компьютеры поразил вирус-вымогатель, известный как Petya, оказался «Газпром». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники. В «Газпроме» от официальных комментариев отказались.
BREAKING: Russia's Gazprom hit by Tuesday's global cyber attack. More from #ReutersCyber: https://t.co/z25MIuG81Y #CyberRisk pic.twitter.com/3o83bayqB4— Reuters Tech News (@ReutersTech) June 29, 2017
Ранее сообщалось, что от вируса из крупных российских компаний пострадали Evraz, Mondelez, «Роснефть», «Татнефть», а также банк «Хоум кредит»
Вирус-вымогатель, блокирующий компьютер и требующий перечислить определенную сумму в биткоинах для восстановления доступа, впервые был зафиксирован на Украине 27 июня.
Вирус получил известность под названием Petya, хотя в «Лаборатории Касперского» утверждают, что он значительно отличается от одноименного вируса, зарегистрированного около года назад, и называют его ExPetr.
На Украине вирусом были поражены компьютеры кабинета министров, нескольких банков, редакций СМИ, а также аэропортов, железной дороги и других компаний.
Власти Украины заявили о причастности к кибератаке России. Пресс-секретарь «Роснефти», в свою очередь, связал атаку с судебной тяжбой компании с «Башнефтью».