Белый дом официально анонсировал первую встречу Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин встретятся на саммите G20, который пройдет в Гамбурге 7–8 июля. Об этом заявил советник Трампа по нацбезопасности генерал Герберт Макмастер.

По его словам, встреча станет одной из нескольких, которые проведет Трамп на саммите. О возможном содержании разговора Макмастер сказал, что речь пойдет как и о «раздражителях», так и о сферах, в которые РФ и США сотрудничают.

О том, что первая встреча Трампа и Путина может пройти на саммите G20 в Гамбурге, неоднократно сообщали СМИ. Представители обеих администраций официально договоренность не подтверждали.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что они, «так или иначе», будут «вместе находиться на одном мероприятии в одном городе в одно время, и так или иначе возможность встречи будет».