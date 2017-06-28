В Кремле решили отказаться от конкуренции на выборах губернаторов
Руководство внутриполитического блока администрации президента решило не придерживаться принципа конкурентности на выборах глав 16 регионов, которые пройдут в сентябре. Об этом сообщили «Ведомостям» источники, близкие к Кремлю.
Кандидаты, способные составить реальную конкуренцию действующим губернаторам, уже испытывают трудности с преодолением муниципального фильтра и, скорее всего, не будут допущены к выборам, заявили собеседники издания.
Так, пишет «Коммерсант», рискуют не преодолеть муниципальный фильтр сенатор от Бурятии Вячеслав Мархаев (КПРФ), выдвинутый от «Яблока» мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и лидер карельской «Справедливой России» Ирина Петеляева.
Руководство администрации президента хочет исключить вероятность вторых туров, объясняет близкий к Кремлю источник. Другие собеседники издания заявили, что выборы губернаторов решено «сушить». Из-за небольшого промежутка между региональными и президентскими выборами, пояснили они, есть опасение, что избиратели не придут голосовать дважды.
Судя по тому, как уже разворачиваются события, ни одной конкурентной кампании этой осенью не будет, говорит еще один человек, близкий к администрации.