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В Кремле решили отказаться от конкуренции на выборах губернаторов

Ведомости
05:18, 28 июня 2017
Требует подтверждения

Руководство внутриполитического блока администрации президента решило не придерживаться принципа конкурентности на выборах глав 16 регионов, которые пройдут в сентябре. Об этом сообщили «Ведомостям» источники, близкие к Кремлю.

Кандидаты, способные составить реальную конкуренцию действующим губернаторам, уже испытывают трудности с преодолением муниципального фильтра и, скорее всего, не будут допущены к выборам, заявили собеседники издания.

Так, пишет «Коммерсант», рискуют не преодолеть муниципальный фильтр сенатор от Бурятии Вячеслав Мархаев (КПРФ), выдвинутый от «Яблока» мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и лидер карельской «Справедливой России» Ирина Петеляева.

Руководство администрации президента хочет исключить вероятность вторых туров, объясняет близкий к Кремлю источник. Другие собеседники издания заявили, что выборы губернаторов решено «сушить». Из-за небольшого промежутка между региональными и президентскими выборами, пояснили они, есть опасение, что избиратели не придут голосовать дважды.

Судя по тому, как уже разворачиваются события, ни одной конкурентной кампании этой осенью не будет, говорит еще один человек, близкий к администрации.

Ведомости
В начале марта «Коммерсант» сообщал со ссылкой на источники, что «Единой России» поручили помочь кандидатам от других представленных в парламенте партий преодолеть муниципальный фильтр на губернаторских выборах.
Муниципальный фильтр — сбор подписей депутатов органов муниципальных образований в поддержку кандидатов на должности глав регионов — был введен в 2012 году. В зависимости от региона кандидатам надо заручиться поддержкой от 5 до 10 процентов муниципальных депутатов.
Выборы губернаторов 16 регионов пройдут в России 10 сентября 2017 года, в Единый день голосования.
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