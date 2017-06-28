В Кремле решили отказаться от конкуренции на выборах губернаторов

Руководство внутриполитического блока администрации президента решило не придерживаться принципа конкурентности на выборах глав 16 регионов, которые пройдут в сентябре. Об этом сообщили «Ведомостям» источники, близкие к Кремлю.

Кандидаты, способные составить реальную конкуренцию действующим губернаторам, уже испытывают трудности с преодолением муниципального фильтра и, скорее всего, не будут допущены к выборам, заявили собеседники издания.

Так, пишет «Коммерсант», рискуют не преодолеть муниципальный фильтр сенатор от Бурятии Вячеслав Мархаев (КПРФ), выдвинутый от «Яблока» мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и лидер карельской «Справедливой России» Ирина Петеляева.

Руководство администрации президента хочет исключить вероятность вторых туров, объясняет близкий к Кремлю источник. Другие собеседники издания заявили, что выборы губернаторов решено «сушить». Из-за небольшого промежутка между региональными и президентскими выборами, пояснили они, есть опасение, что избиратели не придут голосовать дважды.