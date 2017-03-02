«Единой России» поручили помочь парламентской оппозиции на губернаторских выборах

Представителям «Единой России» рекомендовали оказывать кандидатам от парламентской оппозиции помощь в преодолении муниципального фильтра в регионах, пишет «Коммерсант».

Такая рекомендация, по данным издания, была дана на прошедшем в конце февраля закрытом семинаре «Единой России».

Помогать конкурентам со сбором подписей для преодоления муниципального фильтра, отмечает газета, «Единой России» придется в каждом из 14 регионов, где в сентябре пройдут выборы губернаторов.

Такая перспектива вызывает недовольство у представителей «Единой России» в регионах, однако, подчеркнул один из собеседников издания, в целом для партии это сильная позиция.

В КПРФ, в свою очередь, признали, что самостоятельно преодолеть муниципальный фильтр их кандидаты на предстоящих выборах не смогут. Представители руководства КПРФ напомнили, что их партия вместе со «Справедливой Россией» предлагала снизить муниципальный фильтр, однако законопроект не прошел.