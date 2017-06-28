Умер создатель медвежонка Паддингтона

В Лондоне на 92-м году жизни умер Майкл Бонд, автор серии детских книг о медведе Паддингтоне.

О смерти писателя сообщили в издательстве HarperCollins. Бонд умер у себя дома после непродолжительной болезни.

Первая книга о приключениях медвежонка, перебравшегося в Англию из Перу, была опубликована в 1958 году. С тех пор Бонд написал еще 19 книг о медведе. Общий тираж книг превысил 35 миллионов экземпляров.

В конце 1980-х вышел сериал о Паддингтоне, а в 2014 году — художественный фильм. В ноябре 2017 года готовится продолжение этого фильма.