Паддингтон возвращается! Трейлер второй части приключений медведя из Перу

Компания Studio Canal опубликовала трейлер второй части «Приключений Паддингтона» режиссера Пола Кинга.

PADDINGTON 2 Trailer — Official First-Look — In UK cinemas November 10th StudiocanalUK

Фильм расскажет о мишке Паддингтоне, который приехал в Лондон из Перу и обосновался в семье Браунов. Перед Паддингтоном стоит нелегкая задача: ему нужно найти подарок на день рождения своей тети Люси.

Главные роли в картине исполнили Хью Грант, Брендан Глисон, Салли Хокинс и Имелда Стонтон. Паддингтона озвучивает Бен Уишоу.

Премьера фильма состоится 10 ноября 2017 года.