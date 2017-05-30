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Паддингтон возвращается! Трейлер второй части приключений медведя из Перу

Meduza
12:35, 30 мая 2017

Компания Studio Canal опубликовала трейлер второй части «Приключений Паддингтона» режиссера Пола Кинга.

PADDINGTON 2 Trailer — Official First-Look — In UK cinemas November 10th
StudiocanalUK

Фильм расскажет о мишке Паддингтоне, который приехал в Лондон из Перу и обосновался в семье Браунов. Перед Паддингтоном стоит нелегкая задача: ему нужно найти подарок на день рождения своей тети Люси.

Главные роли в картине исполнили Хью Грант, Брендан Глисон, Салли Хокинс и Имелда Стонтон. Паддингтона озвучивает Бен Уишоу.

Премьера фильма состоится 10 ноября 2017 года.

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