Школьная медаль дочери чиновницы из Адыгеи признана заслуженной
Медаль об окончании школы с отличием была вручена дочери чиновницы в Адыгее заслуженно.
К такому выводу, сообщается на сайте правительства Адыгеи, пришла комиссия республиканского министерства образования и науки, проверившая тахтамукайскую школу № 1.
«Специалисты министерства проверили нормативные и текущие документы в школе и сочли оценки учащихся заслуженными», — говорится в сообщении.
Из-за проверки документы о среднем общем образовании ученикам школы № 1 в Тахтамукае были выданы позже, чем в других учебных заведениях республики.
Задержка с получением аттестатов составила всего несколько дней и не повлияет на поступление выпускников школ в вузы.
24 июня на выпускном вечере в тахтамукайской школе № 1 выпускница Рузанна Туко объявила, что дочь чиновницы Светланы Паранук, получившая медаль, ни разу за год не отвечала на уроках и не достойна награды.
Паранук работала главой районного департамента образования и присутствовала на ЕГЭ, когда экзамен сдавала ее дочь. Из-за того, что чиновница не сообщила о возможном конфликте интересов, ее уволили.
О проверке сообщений о незаслуженно полученной дочерью чиновницы награде объявляло региональное управление Следственного комитета. Результаты проверки пока не объявлены.