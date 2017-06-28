Школьная медаль дочери чиновницы из Адыгеи признана заслуженной

Медаль об окончании школы с отличием была вручена дочери чиновницы в Адыгее заслуженно.

К такому выводу, сообщается на сайте правительства Адыгеи, пришла комиссия республиканского министерства образования и науки, проверившая тахтамукайскую школу № 1.

«Специалисты министерства проверили нормативные и текущие документы в школе и сочли оценки учащихся заслуженными», — говорится в сообщении.

Из-за проверки документы о среднем общем образовании ученикам школы № 1 в Тахтамукае были выданы позже, чем в других учебных заведениях республики.