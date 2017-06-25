СК начал проверку по факту выдачи школьной медали дочери чиновницы в Адыгее

Следственный комитет начал проверку сообщений о выдаче медали об окончании школы с отличием дочери чиновницы в Адыгее. Поводом для проверки стала жалоба одной из учениц, которая на церемонии вручения медалей заявила, что дочь чиновницы ни разу за год не отвечала на уроках и не достойна награды.

Школьница, которая, по мнению ее одноклассницы, несправедливо получила медаль, написала заявление с просьбой отозвать у нее награду, оно было удовлетворено. Ее мать Светлана Паранук работала главой районного департамента образования и присутствовала на ЕГЭ, когда его сдавала дочь чиновницы, что является нарушением правил проведения экзамена. Паранук впоследствии была уволена.

По данным «Интерфакса», ученики адыгейской школы до сих пор не получили аттестаты об окончании, а директору учебного заведения объявлен выговор.