Роскомнадзор создал комиссию для решения «спорных вопросов» о запрете информации

Роскомнадзор учредил экспертную комиссию по вопросам признания информации запрещенной к распространению в РФ, сообщает RNS. Соответствующий приказ был принят 15 июня.

Как заявил агентству пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский, комиссия будет решать «спорные вопросы» — к примеру, в случае несогласия друг с другом эксперта и ответственного должностного лица в ведомстве, отвечающем за запрет той или иной информации (к примеру, в МВД или Роспотребнадзоре).

По словам Ампелонского, в комиссию вошли 12 человек, в том числе четыре сотрудника Роскомнадзора, два сотрудника МВД, по одному сотруднику Федеральной налоговой службы и Роспотребнадзора, а также глава департамента информационной политики управления общественных проектов Кремля Алексей Жарич.

Кроме того, туда, как утверждает Ампелонский, в комиссии примут участие два представителя Rambler&Co и один представитель Mail.ru Group. В пресс-службе последней компании заявили, что не получали от Роскомнадзора приглашения и не участвуют в комиссиях, которые оценивают «легитимность или корректность какого-либо контента».