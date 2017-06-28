Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман ушел в декретный отпуск
Владимир Кехман временно покинул пост гендиректора Новосибирского театра оперы и балета, взяв отпуск по уходу за ребенком, сообщил «Интерфаксу» источник в театральных кругах.
Исполнять обязанности гендиректора театра, по данным собеседника агентства, будет Снежана Любарь — бывший региональный менеджер по персоналу пивоваренной компании «Балтика».
Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова подтвердила РИА Новости, что Кехман ушел в отпуск. Пресс-служба театра, в свою очередь, переадресовала вопрос агентства об отпуске Кехмана в региональное министерство культуры РФ.
По данным депутата горсовета Новосибирска Наталья Пинус, сообщает РИА Новости, Кехман не появлялся в театре уже три месяца.