Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман ушел в декретный отпуск

По данным депутата горсовета Новосибирска Наталья Пинус, сообщает РИА Новости, Кехман не появлялся в театре уже три месяца.

Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова подтвердила РИА Новости , что Кехман ушел в отпуск. Пресс-служба театра, в свою очередь, переадресовала вопрос агентства об отпуске Кехмана в региональное министерство культуры РФ.

Исполнять обязанности гендиректора театра, по данным собеседника агентства, будет Снежана Любарь — бывший региональный менеджер по персоналу пивоваренной компании «Балтика».

Владимир Кехман временно покинул пост гендиректора Новосибирского театра оперы и балета, взяв отпуск по уходу за ребенком, сообщил «Интерфаксу» источник в театральных кругах.

Владимир Кехман известен как основатель компании JFC, когда-то крупнейшего импортера фруктов в Россию.

Генеральным директором Новосибирского театра оперы и балета Кехман является с марта 2015 год. Предыдущего руководителя театра Бориса Мездрича уволили из-за скандала с оперой «Тангейзер», поставленной Тимофеем Кулябиным. Представители РПЦ пожаловались на спектакль, заявив, что он оскверняет образ Иисуса Христа. После назначения Кехмана спектакль был снят с репертуара

В июле 2016 года Кехман по заявлению Сбербанка был признан банкротом. В настоящий момент идет распродажа его активов для погашения долгов.

По российским законам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им трех лет может взять как мать, так и отец.

В апреле у Владимира Кехмана и его супруги Иды родилась дочь.