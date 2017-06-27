Time включил Навального в список самых влиятельных людей в интернете

Основатель Фонда борьбы с коррупций (ФБК) Алексей Навальный включен американским журналом Time в список 25 самых влиятельных людей в интернете.

«В стране, где большинство СМИ контролируется государством, российский оппозиционный активист использует Youtube, чтобы прорвать информационную блокаду Кремля», пишет издание, отмечая, что у канала Навального более миллиона подписчиков.

В число 25 самых влиятельных людей в интернете также, в числе прочих, вошли: президент США Дональд Трамп, певицы Кэти Перри и Рианна, а также участница реалити-шоу Ким Кардашьян и автор лягушонка Пепе Мэтт Фьюри.