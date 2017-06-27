Мосгорсуд отказался пустить правозащитников в конвойные помещения, чтобы проверить сообщения о пытках
Московский городской суд не пустил в конвойные помещения членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, чтобы проверить сообщения о возможных пытках арестантов. Об этом рассказал член комиссии Дмитрий Пискунов, который добивался разрешения.
По словам Пискунова, в суде признали, что на представленных ранее фотографиях изображены конвойные помещения, но заходить туда могут только сотрудники полка конвоирования. В Мосгорсуде утверждают, что даже сотрудники суда никогда не бывают в этих помещениях.
ОНК обратилась в МВД за разрешением на доступ в помещения, но оттуда за месяц ответа не пришло.
Ранее в Мосгорсуде заявляли, что в суде в принципе нет помещений с кольцами для наручников в стенах, которые могут быть использованы для пыток арестантов. Подобные фотографии, опубликованные «Медиазоной», в суде назвали постановочными.
Арестованные рассказали правозащитникам, что их пристегивали наручниками к стене, а затем пытали и избивали в конвойном помещении Мосгорсуда.