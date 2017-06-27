Издатель журнала «Флирт» приговорен к трем годам за организацию проституции

Обвинение просило для Казаковой реальное наказание — три года колонии, а для Зяблицева — четыре года колонии.

При назначении наказания Симоновский суд Москвы, рассмотревший дело, учел, что подсудимые частично признали вину и имеют на иждивении малолетних детей.

«Суд постановил признать Казакову и Зяблицева виновными по части 2 статьи 241 УК РФ. Назначить Казаковой наказание в виде двух лет лишения свободы условно, Зяблицеву — три года колонии общего режима», — огласила решения судья Светлана Туманина.

Журнал «Флирт» печатал объявления об интимных услугах и бесплатно распространялся на улицах Москвы. Власти неоднократно пытались закрыть журнал и запретить его распространение, однако издание продолжало выходить

Главный редактор «Флирта» Станислава Казакова и ее гражданский муж Дмитрий Зяблицев были задержаны в июле 2015 года. Фигурантами дела об организации проституции вместе с ними были еще более 30 человек. Впоследствии Зяблицев был арестован, а Казакову отпустили под подписку о невыезде. Уголовное дело в отношении других фигурантов было выделено в отдельное производство.