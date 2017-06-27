Издатель журнала «Флирт» приговорен к трем годам за организацию проституции
Издатель журнала «Флирт» Дмитрий Зяблицев признан виновным в организации проституции и приговорен к трем годам колонии общего режима.
Главного редактора издания Станиславу Казакову суд приговорил к двум годам условного срока.
При назначении наказания Симоновский суд Москвы, рассмотревший дело, учел, что подсудимые частично признали вину и имеют на иждивении малолетних детей.
Обвинение просило для Казаковой реальное наказание — три года колонии, а для Зяблицева — четыре года колонии.
«Суд постановил признать Казакову и Зяблицева виновными по части 2 статьи 241 УК РФ. Назначить Казаковой наказание в виде двух лет лишения свободы условно, Зяблицеву — три года колонии общего режима», — огласила решения судья Светлана Туманина.