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Издатель журнала «Флирт» приговорен к трем годам за организацию проституции

ТАСС
12:20, 27 июня 2017
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Издатель журнала «Флирт» Дмитрий Зяблицев признан виновным в организации проституции и приговорен к трем годам колонии общего режима.

Главного редактора издания Станиславу Казакову суд приговорил к двум годам условного срока.

При назначении наказания Симоновский суд Москвы, рассмотревший дело, учел, что подсудимые частично признали вину и имеют на иждивении малолетних детей.

Обвинение просило для Казаковой реальное наказание — три года колонии, а для Зяблицева — четыре года колонии.

«Суд постановил признать Казакову и Зяблицева виновными по части 2 статьи 241 УК РФ. Назначить Казаковой наказание в виде двух лет лишения свободы условно, Зяблицеву — три года колонии общего режима», — огласила решения судья Светлана Туманина.

ТАСС
Журнал «Флирт» печатал объявления об интимных услугах и бесплатно распространялся на улицах Москвы. Власти неоднократно пытались закрыть журнал и запретить его распространение, однако издание продолжало выходить
Главный редактор «Флирта» Станислава Казакова и ее гражданский муж Дмитрий Зяблицев были задержаны в июле 2015 года. Фигурантами дела об организации проституции вместе с ними были еще более 30 человек. Впоследствии Зяблицев был арестован, а Казакову отпустили под подписку о невыезде. Уголовное дело в отношении других фигурантов было выделено в отдельное производство.
В начале лета 2016 года дело главного редактора и издателя «Флирта» было передано в суд, но он вернул его назад в прокуратуру для устранения нарушений.
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