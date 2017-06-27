Главный редактор «Страна.ua» освобожден из СИЗО в Киеве

Главный редактор украинского издания «Страна.ua» Игорь Гужва, задержанный по подозрению в вымогательстве, вышел на свободу.

Журналистам, ожидавшим его у Лукьяновского СИЗО в Киеве, Гужва сообщил, что, по его данным, правоохранительные органы готовят еще два уголовных дела — одно лично против него, второе — против редакции «Страна.ua».

Суд разрешил Гуджве выйти на свободу под залог в 544 тысячи гривен (более 20 тысяч долларов США). 26 июня залог внесла заместитель главного редактора «Страны.ua» Светлана Крюкова.