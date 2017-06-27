Главный редактор «Страна.ua» освобожден из СИЗО в Киеве
Главный редактор украинского издания «Страна.ua» Игорь Гужва, задержанный по подозрению в вымогательстве, вышел на свободу.
Журналистам, ожидавшим его у Лукьяновского СИЗО в Киеве, Гужва сообщил, что, по его данным, правоохранительные органы готовят еще два уголовных дела — одно лично против него, второе — против редакции «Страна.ua».
Суд разрешил Гуджве выйти на свободу под залог в 544 тысячи гривен (более 20 тысяч долларов США). 26 июня залог внесла заместитель главного редактора «Страны.ua» Светлана Крюкова.
22 июня в редакции «Страны.ua» прошли обыски, а главный редактор издания — Игорь Гужва — был задержан по делу о вымогательстве. По словам Гужвы, его обвиняют в том, что он якобы лично угрожал депутату от Радикальной партии, бывшему командиру добровольческого батальона МВД «Святая Мария» Дмитрию Линько публикацией компрометирующих материалов. Гужва обвинения категорически отрицает.