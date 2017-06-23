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В Киеве задержали главного редактора сайта «Страна.ua»

112 Украина
21:53, 22 июня 2017
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Главный редактор украинского издания «Страна.ua» Игорь Гужва задержан в Киеве по делу о вымогательстве. В помещении редакции начались обыски.

По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, Гужва «требовал и получил 10 тысяч долларов за неразмещение компроментирующих материалов на действующего политика». 

О каком политике идет речь, Луценко не уточнил. По словам самого Гужвы, преследование может быть связано с «критической публикацией» о депутате Верховной рады от Радикальной партии, бывшем командире добровольческого батальона МВД «Святая Мария» Дмитрии Линько.

«Пару месяцев назад к нам приходили люди от Линько. Предлагали 20 тысяч долларов, чтобы мы сняли один материал. Мы отказались. Вот с тех пор нам и пытаются шить уголовное дело», — рассказал Гужва «Украинским новостям».

Добрехався, нарешті, до правди. За матеріалами ДФС і прокуратури м. Києва поліцією затримано І. Гужву, який вимагав і ...

Опубликовано Юрій Луценко 22 июня 2017 г.
Комментарий главного редактора «Страны» Игоря Гужвы
Страна.ua
Игорь Гужва основал сайт «Страна.ua» в феврале 2016 года. До этого он был владельцем холдинга «Мультимедиа инвест групп», в который входят, в частности, радио «Вести» и одноименная газета, которую обвиняли в пропаганде «пророссийской» позиции. В 2000-х Гужва был главным редактором украинской газеты «Сегодня».
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