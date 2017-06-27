Глава нового отдела расследований покинул CNN после удаления статьи про Россию

Трое журналистов уволились с CNN после того, как с сайта телеканала удалили статью о России за несоответствие стандартам редакции. С канала ушел Лекс Хэрис, который только в январе 2017 года возглавил новый отдел расследований, подготовивший статью.

Вместе с Хэрисом ушел автор заметки Томас Фрэнк и редактор отдела расследований Эрик Лихтбау.

В статье под заголовком «Российский инвестиционный фонд оказался связан с командой Трампа» рассказывалось о встрече главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева с бизнесменом Энтони Скарамуччи, входившем в переходную команду президента США.

Телеканал объявил, что материал был подготовлен всего по одному неназванному источнику. Статью удалили не потому, что в ней была написана неправда, а из-за несоответствия редакционным стандартам, заявило руководство телеканала на внутреннем совещании.