CNN сообщил о расследовании в отношении Российского фонда прямых инвестиций. А потом удалил статью

Телеканал CNN удалил публикацию о том, что комитет Сената США по разведке расследует деятельность Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который находится под американскими санкциями.

В заметке, опубликованной 22 июня, говорилось, что комитет изучает деятельность фонда в связи с другим расследованием, которое касается встречи зятя президента Дональда Трампа Джареда Кушнера с руководством Внешэкономбанка, с которым якобы связан РФПИ.

Значительная часть публикации была посвящена встрече главы РФПИ Кирилла Дмитриева с бизнесменом Энтони Скарамуччи, входившем в переходную команду Трампа. Встреча произошла на форуме в Давосе в январе 2017 года, за несколько дней до инаугурации. В заметке упоминались опасения сенаторов-демократов, что контакты Скарамуччи и Дмитриева могли касаться снятия санкций или нарушать санкции.

Новость была удалена 23 июня (сохранилась копия). На телеканале заявили, что публикация не отвечает его редакционным стандартам, и принесли извинения Скарамуччи. Что именно стало причиной удаления заметки, неизвестно. Ранее в РФПИ заявили, что статья содержит ряд фактических ошибок.