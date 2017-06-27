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ДК Серафимовича в Москве оказался под угрозой сноса. Демонтаж приостановлен из-за протестов

Архнадзор
05:39, 27 июня 2017
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Дому культуры имени Серафимовича, расположенный в Среднем Тишинском переулке в Москве, угрожает снос.

Опубликовано Архнадзор 26 июня 2017 г.

Как сообщило движение «Архнадзор» на свой странице в соцсети «ВКонтакте», работы по демонтажу здания были начаты 26 июня. «На место сноса была вызвана полиция и пока его удалось приостановить», — сообщили участники движения, добавив, что «урон зданию пока нанесен небольшой».

Против сноса ДК была составлена петиция, которую подписали более 800 жителей района и поддержал Союз архитекторов России. Петиция, в числе прочего, направлена в Мосгорнаследие.

Вечером 26 июня Мосгорнаследие объявило, что работы по сносу ДК приостановлены на время рассмотрения обращения о включении здания в реестр объектов культурного наследия.

«Заявка будет рассмотрена, и после оценки объекта независимыми экспертами Научно-методического совета при Мосгорнаследии будет принято решение о включении или об отказе во включении здания в список объектов культурного наследия», — сообщается на сайте департамента.

ДК имени Серафимовича — конструктивистское здание, построенное в 1928–1929 годы для работников завода Авиаприбор. До последнего времени в здании, в числе прочих, работал театр «Школа современной пьесы».
В апреле 2016 года в Москве начали сносить конструктивистское здание Таганской АТС, построенное в 1929 году. Здание не имело статуса памятника архитектуры, но противники сноса, в том числе многие профессиональные архитекторы, называли его важным объектом советского конструктивизма. Несмотря на протесты, здание, владельцем которого являлась АФК «Система» было снесено.

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