В Москве возобновили снос ДК Серафимовича. Обвалившаяся стена оборвала провода

В центре Москвы утром 27 июня продолжился снос дома культуры имени Серафимовича, который ранее остановило Мосгорнаследие. Об этом «Медузе» сообщил координатор движения «Архнадзор» Андрей Новичков.

По словам Новичкова, полиция никак не препятствовала сносу здания. Снос был снова приостановлен только около 13:00, когда упавшая стена оборвала провода освещения.