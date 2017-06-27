В Москве возобновили снос ДК Серафимовича. Обвалившаяся стена оборвала провода
В центре Москвы утром 27 июня продолжился снос дома культуры имени Серафимовича, который ранее остановило Мосгорнаследие. Об этом «Медузе» сообщил координатор движения «Архнадзор» Андрей Новичков.
По словам Новичкова, полиция никак не препятствовала сносу здания. Снос был снова приостановлен только около 13:00, когда упавшая стена оборвала провода освещения.
Несмотря на прямой запрет городских властей, снос ДК Серафимовича возобновился сегодня утром и продолжается до сих пор. ...Опубликовано Андреем Новичковым 27 июня 2017 г.
Вечером 26 июня было объявлено, что на время рассмотрения заявки о включении ДК Серафимовича в реестр объектов культурного наследия снос будет приостановлен.
На месте здания компания «Дон-строй» планирует построить жилой комплекс.